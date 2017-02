Calciomercato Milan, altra inglese su William Carvalho

08/02/2017 02:21

CALCIOMERCATO MILAN CARVALHO - Dopo Manchester United, Liverpool ed Everton, un altro club inglese ha messo gli occhi su William Carvalho, 24enne centrocampista portoghese di orgini angonale, in forza allo Sporting. Nello specifico, si tratterebbe del Manchester City di Pep Guardiola. A riferlo, è l'edizione online del quotidiano sportivo spagnolo 'AS'. Il fantasista della compagine lusitana, tra l'altro, da poco è entrato a far parte della scuderia della Media Base Sports, agenzia di proprietà del fratello del del 46enne tecnico di Santpedor. Ancora più concorrenza dunque per il Milan, che da tempo segue con interesse Carvalho.

F.S.