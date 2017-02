Leicester, comunicato UFFICIALE: "Supporto a Ranieri!"

07/02/2017 15:14

LEICESTER RANIERI COMUNICATO / lL Leicester riparte dal suo allenatore. Il club inglese non sta certamente vivendo un ottimo momento e per mettere a tacere le voci di calciomercato, circolate nelle ultime ore, su un possibile esonero di Claudio Ranieri, ha diramato un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito: "Alla luce delle recenti voci - si legge sul portale - Il Leicester City Football Club vuole rendere assolutamente chiaro il suo continuo supporto nei confronti del manager della prima squadra Claudio Ranieri".

Leicester, dal Paradiso all'Inferno: i campioni d'Inghilterra lottano per la salvezza

Sono davvero lontani i giorni dei festeggiamenti. Il Leicester, che solo pochi mesi fa trionfava in Premier League, è costretto adesso a lottare per la salvezza. L'ultimo ko contro il Manchester United non ha certamente facilitato le cose. E' solo uno il punto di vantaggio, adesso, sulla zona retrocessione:

"Nonostante sia chiaro a tutti nel club che sia necessario migliorare le prestazioni della squadra - continua il comunicato - i successi ottenuti nelle ultime stagioni sono stati ottenuti grazie a una stabilità, unità e determinazione a superare le grandi sfide che ci siamo trovati davanti. L'intero club è e rimane unito dietro al suo manager e ai suoi giocatori, collettivamente e fermamente concentrati sulle sfide da affrontare".

Vengono così allontanate tutte le voci che avrebbero potuto infiammare il calciomercato Premier League. I candidati alla panchina del Leicester, infatti, non mancavano. Di Matteo, Prandelli, Hiddink, De Boer e Marcelino sarebbero potuti essere gli uomini giusti se l'avventura di Ranieri sarebbe finita.

Ora l'espero tecnico italiano sarà chiamato ad uscire al più presto dalle zone calde di classifica e di andare il più avanti più possibile in Champions League, per dar vita a un nuovo sogno.

M.S.