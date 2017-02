Pescara, Sebastiani: "Non mi lascio intimidire. Pronto a vendere"

07/02/2017 15:01

PESCARA SEBASTIANI / Alta tensione a Pescara. Nella notte ignoti hanno dato alle fiamme due auto del presidente Daniele Sebastiani. Il numero uno del club - intervistato da 'Sky Sport' - ha parlato dell'accaduto: "Non mi lascio intimidire, io sono qui. Se ci fossero persone serie davvero interessate alla società, ripeto, io sono qui... Ma non mi pare! Invece di far incendiare le macchine... Mi spiace per la mia famiglia soprattutto, a cui sto togliendo molto, e per i pescaresi, che son brava gente e non da accomunare a delinquenti che bruciano auto. Sono un combattente, non mi sono mai esaltato e non mi abbatto nelle problematiche che ci sono! Quanto successo non ha nulla a che vedere con il calcio. Sono preoccupato per Pescara, i tifosi dovrebbero fare altro, non incendiare le macchine... mi dispiace per la figura che Pescara fa a livello nazionale e internazionale dopo aver lavorato tanti anni per ricostruire una dignità sportiva, persa col fallimento negli anni precedenti. Pescara è nel mio cuore ed è questo che mi dispiace di più!".

M.S.