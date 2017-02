Crotone-Juventus, convocati Allegri: cinque indisponibili

07/02/2017 14:49

CROTONE JUVENTUS CONVOCATI - Come annunciato da Massimiliano Allegri già in conferenza stampa, Chiellini e Marchisio non saranno disponibili per la trasferta di domani a Crotone. Nella lista dei 22 convocati, oltre ai lungodegenti Lemina e Mandragora (che torneranno comunque a disposizione da giovedì) non c'è neanche Hernanes, destinato a cambiare maglia visto l'imminente passaggio in Cina nelle fila dell'Hebei Fortune.



L'elenco completo:



portieri: Buffon, Neto, Audero, Loria;



difensori: Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Rugani, Lichtsteiner;



centrocampisti: Pjanic, Khedira, Mattiello, Asamoah, Sturaro, Rincon;



attaccanti: Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala, Cuadrado.



