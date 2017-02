Fifa 17, svelato il 'trucco' per essere infallibili dal dischetto

07/02/2017 14:37

FIFA 2017 TRUCCO RIGORI - 'Svolta' per chi è appassionato di videogiochi e soprattutto del nuovo Fifa 2017. Adesso, infatti, sarà praticamente impossibile sbagliare un calcio di rigore. Come direte voi? Il 'trucchetto' per essere infallibile dal dischetto è stato svelato attraverso un tutorial su You Tube da 'DailyTrandingTips', seguendo tre semplici operazioni con il joystick: mirare leggermente alla destra del portiere, riempire la barra di poteva fino a due tacche e mezzo e, infine, guardare il pallone infilarsi in rete alle spalle del portiere. Tutto facile, no? Cosa aspettate a provarlo e battere così i vostri amici dagli undici metri?



G.M.