DIRETTA VIDEO - Stadio Roma, De Vito: "Incontro positivo. Volontà comune"

Dall'inviato Andrea Corti

07/02/2017 15:57

ROMA BERGAMO STADIO / Si terrà oggi l'incontro tra il comune di Roma e il club giallorosso al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per discutere del progetto per la realizzazione dello stadio.

AGGIORNAMENTO ORE 15.46 - Il primo ad uscire è il Consigliere De Vito, che ai cronisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it, ha dichiarato: "Stiamo lavorando, incontro positivo c'è comune volontà delle parti ma prematuro parlare".

ORE 14:35 - E' cominciato l'incontro tra le parti:

ORE 14:40 - E' arrivato anche Baldissoni, che ai cronisti, ha ammesso di essere ottimista per l'icontro.

ORE 14:34 - Alla riunione prenderà parte anche Paolo Ferrara, capogruppo 'M5S': "Sarà una riunione importante, vediamo cosa succede".

ORE 14:30 - Il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, che prenderà a parte all'incontro con il club giallorosso per discutere dello stadio, ha così parlato ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it: "Due fazioni? Faziosi non ci sono, siamo qui per parlare con la Roma. Affrontiamo i problemi per chiarirci. L'intenzione è che lo stadio si faccia ma con le garanzie di sicurezza per tutti. Governo? Si tratta di lavorare sul serio sulle cose e lo stiamo facendo. Noi non siamo l’amministrazione del no, lavoriamo seriamente su tutte le cose. Lo stadio è un occasione di sviluppo a patto che sia fatto bene e a regola. Gli incontri continuano perché ci sono degli ostacoli tecnici da superare, ci sono pareri che sono stati espressi, ci sono riserve che vanno affrontate".