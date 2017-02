Milan, nuova tegola per il Bologna

07/02/2017 14:15

MILAN BOLOGNA CONVOCATI - Ancora problemi in difesa per il Milan di Vincenzo Montella. Nella lista anti-Bologna non ci sarà infatti Davide Calabria, che non ha recuperato dall'infortunio: viste anche le defezioni di De Sciglio e Antonelli, a sinistra potrebbe toccare a Vangioni, o in alternativa Romagnoli. Sulla destra rientra dal 1' Abate, mentre tra convocati dovrebbe esserci anche il baby attaccante della Primavera Cutrone.



G.M.