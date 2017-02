07/02/2017 13:51

TARANTO CIULLO - Il Taranto ha un nuovo allenatore. Si tratta di Salvatore Ciullo, annunciato ufficialmente dal club pugliese, che sostituisce i dimissionari De Gennaro e Prosperi. Fatale la sconfitta contro la Fidelis Andria della scorsa giornata di campionato. Il Taranto è attualmente al sedicesimo posto in classifica nel girone C della Lega Pro, in piena lotta per non retrocedere.

A.L.