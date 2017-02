Calciomercato Inter, offerta da capogiro del Psg per Aguero: 92 milioni di euro

07/02/2017 13:36

CALCIOMERCATO INTER AGUERO - L'eventualità che Sergio Aguero possa lasciare il Manchester City nella prossima estate, ha dato il la ad una ridda di voci sulle squadre interessate. Tra queste, l'Inter di Suning che in estate ha promesso colpi importanti in chiave calciomercato. Ma i proprietari cinesi del club nerazzurro non sono gli unici pronti a esborsi economici importanti pur di accaparrarsi il 'Kun'. Stando, infatti, al britannico 'Times', il Paris Saint-Germain avrebbe messo in cima alla lista dei desideri proprio il 28enne bomber argentino e sarebbe pronto ad offrire ai 'Citizens' una cifra da capogiro: 92 milioni di euro. Per convincere Aguero, invece, è pronto un ingaggio da 14.5 milioni a stagione. Chi riuscirà a spuntarla?