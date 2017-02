Stadio Olimpico, comunicato UFFICIALE: via le barriere in tempi ragionevoli

07/02/2017 13:13

OLIMPICO BARRIERE - Dopo l'incontro di questa mattina al Viminale tra il ministro dell'Interno Minniti, il presidente della Lazio Lotito, l'amministratore delegato della Roma Gandini e il direttore generale Baldissoni, sulla questione barriere nelle curve dello stadio 'Olimpico', il Viminale ha pubblicato un comunicato ufficiale a riguardo. "Al centro dell’incontro, il tema delle barriere presenti nelle curve dello stadio Olimpico di Roma, misura straordinaria presa nel giugno 2015 che ha prodotto finora risultati positivi sotto il profilo della sicurezza. Su questo presupposto, il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha dato mandato al Capo Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli, di costruire un percorso che consenta, in tempi ragionevoli, il superamento di tale sistema divisorio, al fine di poter fruire, in condizioni di sicurezza, delle manifestazioni sportive in forma più ampia e serena".

A.L.