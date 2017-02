Barcellona, Suarez porta un altro gioiello

08/02/2017 02:01

BARCELLINA DE LA CRUZ / Fenomeno in campo con un futuro da... osservatore? Luis Suarez, oltre a macinare gol, per il suo Barcellona veste pure i panni di talent scout. Come raccontato dall'uruguaiana 'Radio 1010', infatti, l'attaccante blaugrana avrebbe fortemente sponsorizzato il nome di Nicolas De La Cruz consigliandolo al club catalano. Si tratta di un trequartista classe '97 alto appena 1,67m, ma tutto talento. Il Barcellona potrebbe ora portarlo in Spagna ed aggregarlo al settore giovanile per testarlo poi in vista di una possibile promozione in prima squadra.



L.P.