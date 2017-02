Calciomercato, da Benzema a Icardi passando per Belotti: valzer dei bomber

Silvio Frantellizzi (@SilFrantellizzi)

07/02/2017 13:57

CALCIOMERCATO BENZEMA MORATA ICARDI / Mancano circa quattro mesi all'inizio del calciomercato estivo, ma le grandi d'Europa iniziano già a muoversi per piazzare i colpi che infiammeranno i tifosi nella prossima stagione. Occhi puntati, neanche a dirlo, sugli attaccanti, per i quali si profila un vero e proprio valzer. A dar vita al domino dei bomber, dovrebbe essere il Real Madrid, con Karim Benzema e Alvaro Morata sul piede di partenza. Con i due 'Blancos' su piazza, si innescherà una reazione a catena capace di ripercuotersi su Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A. Da Morata a Icardi, passando per Benzema, Icardi e Griezmann, ecco il calciomercato degli attaccanti tra le big d'Europa.

Calciomercato, Morata e Benzema sul piede di partenza: inizia il valzer dei bomber

In Spagna sono sicuri: Alvaro Morata e Karim Benzema lasceranno il Real Madrid al termine della stagione. Entrambi, per un motivo o per un altro, sono scontenti a Madrid. Cristiano Ronaldo è la vera stella del club, l'accentratore del gioco e il bomber supremo. Bale lo segue a ruota nell'attacco dei 'Blancos', non permettendo ai due di rendere come un tempo. Per questo, a giugno Florentino Perez non dovrebbe battere ciglio, consentendo a entrambi di trovare strade diverse. Saranno proprio loro a innescare il valzer europeo degli attaccanti. Benzema piace tantissimo a Paris Saint-Germain e Arsenal, Morata al Chelsea di Conte e anche alla 'sua' Juventus, la società che gli ha permesso di farsi conoscere al grande calcio. Il Real Madrid, dal canto suo, avrebbe già individuato il nuovo centravanti da regalare ai propri tifosi: quel Pierre-Emerick Aubameyang che non ha mai nascosto le proprie simpatie per la squadra allenata da Zinedine Zidane e di recente ha ammesso di dover lasciare il Borussia Dortmund per compiere il salto di qualità.

La Premier League chiama: occhi puntati su Griezmann e Icardi

La grande rivoluzione degli attaccanti, non può non scuotere dalle fondamenta anche il calciomercato Serie A che continua ad offrire numeri 9 in grado di far gola alle big d'Europa. Attenzione all'Inter e al possibile intreccio tra Milano, Madrid, Manchester e Londra. Il Manchester United vuole a tutti i costi Antoine Griezmann, per il quale José Mourinho è disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro. L'Atletico Madrid, come ci insegna la storia, è sempre poco restio a cedere i propri campioni, avendo perso negli anni gente come Aguero, Falcao e Diego Costa. In caso di cessione del francese, i 'Colchoneros' sono pronti a dare l'assalto a Mauro Icardi dell'Inter o Alexis Sanchez dell'Arsenal, con i 'Gunners' che si fionderebbero dritti su Benzema. L'ironia della sorte, vuole che proprio Alexis Sanchez e Antoine Griezmann siano due degli obiettivi principali della nuova Inter targata Suning. Icardi ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro per l'estero: i nerazzurri non sono disposti a cedere l'argentino, ma qualora qualcuno decidesse di pagare quella cifra, si farebbero trovare pronti per sostituire il proprio capitano.

Belotti, Bacca, Griezmann e il calciomercato cinese

In Premier League piace, e molto, anche Andrea Belotti. Il 'Gallo', protagonista fin qui della sua migliore stagione con la maglia del Torino, è pronto a spiccare il volo per consacrarsi bomber internazionale. Lo punta il Milan che a giugno avrà a disposizione il budget della nuova proprietà cinese, lo punta anche il Chelsea con Antonio Conte sempre attento ai talenti di casa nostra. In Italia, potrebbe muoversi anche la Juventus, nonostante Allegri abbia già un arsenale composto da Higuain, Mandzukic e quel Dybala vicino al rinnovo di contratto. In Francia assicurano che i bianconeri continuano a seguire la costosa pista Lacazette, valutato dal Lione 70 milioni di euro. E la Cina? Con loro bisognerà ancora fare i conti. Bacca, in caso di addio al Milan, sarebbe uno degli obiettivi principali dei club cinesi, così come Kalinic ancora nel mirino del Tianjin. Il valzer degli attaccanti sta per iniziare: tra Europa e Cina, si ballerà a suon di milioni.