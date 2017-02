Crotone-Juventus, Allegri: "Lichtsteiner? Un malinteso. Chiellini e Marchisio out"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

07/02/2017 13:25

CROTONE JUVENTUA ALLEGRI / Archiviata la vittoria nel big match contro l'Inter, la Juventus ha il match ball per scappare a +9 dal Napoli, in attesa di sapere cosa farà stasera la Roma all''Olimpico' contro la Fiorentina. Di fronte, nel recupero della 18a giornata di Serie A, ci sarà il Crotone penultimo in classifica e reduce dal ko di Palermo. Alla vigilia della sfida, il tecnico Massimiliano Allegri fa il punto sulle ultime news Juventus nella consueta conferenza stampa. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le parole dell'allenatore bianconero.

LICHTSTEINER - "Al cambio non è successo niente con Lichtsteiner, ci siamo già chiariti. Aveva alzato la mano e pensavo fosse stanco, così ho messo Dani Alves. Già chiarito, un malinteso".

SEBASTIANI - "Mi ha fato una brutta impressione l'episodio di Pescara, sono cose che nel calcio non dovrebbero succedere. Quella di Pescara è una bellissima realtà, sono in un brutto momento, ma anche dovessero retrocedere avrebbero poi la possibilità di tornare subito in A. Poi io sono molto legato al Pescara. Mi dispiace per l'immagine della città e perché lo vorrei vedere più in alto in classifica".

CROTONE - "Hanno perso molte partite nella parte finale della gara. Vuol dire che è una squadra ordinata ed a cui è difficile fare gol. Servirà una partita giusta e con grande pazienza, perché se non sbloccheremo all'inizio avremo tempo per segnare. Dobbiamo fare risultato, altrimenti i tre punti fatti con l'Inter li butteremo a mare".

ASSENZE - "Chiellini rimarrà a casa, sono rientrati Benatia e Barzagli. Marchisio non sarà convocato perché ha avuto un problema alla schiena. Lemina non sarà convocato, così come Mandragora, però da giovedì saranno a tempo pieno con noi. Per gli altri ci sarà qualche cambiamento. Pjaca? Domani può darsi che giochi dall'inizio".

TURNOVER - "Come alternative a destra possono giocare Dybala o Pjaca. Le alternative ci sono, a centrocampo ho gente che ha riposato ed è fresca, quindi ci saranno dei cambi anche lì. Ma ora non conta il gioco, quanto l'atteggiamento. Domani Lichtsteiner dovrebbe riposare e tornare Dani Alves. Sturaro alto a sinistra? No, gioca Mandzukic. Pjanic dietro le punte? No".



MODULO - "Non si cambia, si cambiano solo i giocatori. C'è stato un momento in cui bisognava cambiare. Con i calciatori che ho a disposizione, questo sistema di gioco esalta le loro qualità. Ma l'importante è che tutti siano disposti a dare il loro contributo, poi magari potremo tornare a giocare in un altro modo".

BENATIA - "E' tornato bene dalla Coppa d'Africa. Domani gioca lui o Rugani. Però, più che gerarchie ho cinque difensori centrali di altissimo livello. Qualunque scelta io possa fare, si rivelerà sicuramente giusta perché i ragazzi faranno sempre una grande prestazione. Poi tra di loro c'è grande competizione".

MANDZUKIC - "Come caratteristiche è un giocatore generoso. Ha fatto bene davanti, sta facendo bene ora dove giocava dieci anni fa. Noi vogliamo migliorare indipendentemente dal fatto che si giochi con questo modulo o un altro. E' una questione di equilibri".

SCUDETTO - "Con un +7 sono due partite di vantaggio, il campionato è ancora lungo. Non bastano 86 punti per vincere, quindi dobbiamo ancora fare punti".