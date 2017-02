Gossip, con Ibarbo torna in Serie A la bella Sirle Zapata

07/02/2017 12:10

CAGLIARI MOGLIE IBARBO / Un 'doppio' colpo di calciomercato, proprio sul finire della sessione invernale. Dopo le avventura tra Roma, Watford, Atletico Nacional e Panathinaikos, il Cagliari ha deciso di riportare a 'casa' Victor Ibarbo. L'attaccante colombiano classe '90 è tornato in Italia proprio nell'ultimo giorno del mercato di gennaio, riportando in Serie A anche sua moglie, la bellissima Sirle Zapata che in molti hanno già ribattezzato la 'Shakira di Cagliari'.



L.P.