Serie A, terminato al Viminale l'incontro per le barriere dell''Olimpico': si attende il comunicato

Andrea Corti (@cortionline)

07/02/2017 11:59

BARRIERE OLIMPICO / È andato in scena questa mattina al Viminale il tanto atteso vertice per discutere dell'eliminazione delle barriere allo 'Stadio Olimpico' di Roma. Dopo circa un'ora, all'uscita dal summit, al quale hanno partecipato il Dg della Roma Baldissoni, l’Ad Gandini, il presidente della Lazio Lotito, il ministro dell’Interno Minniti e il ministro dello Sport Lotti, i protagonisti non hanno rilasciato dichiarazioni, ma la Roma si è detta contenta della riunione operativa. Si attende ora la nota ufficiale del ministro.