Calciomercato Inter, il Manchester City ha scelto l'erede di Aguero

07/02/2017 11:42

CALCIOMERCAOTO INTER AGUERO / In casa Manchester City tiene banco il futuro del 'Kun' Aguero. In scadenza di contratto nel 2019, l'attaccante argentino ha di recente lanciato nuovi segnali che spaventano i tifosi dei 'Citizens': "In questi tre mesi che restano devo aiutare la squadra al meglio delle mie possibilità, dopo vedremo cosa vuole fare il club con me. Cercherò di aiutare al massimo la squadra, poi come ho detto sarà il Manchester City a dovermi dire se c'è posto qui per me o no". Parole che hanno subito infiammato le fantasie di calciomercato, in particolare le voci che vorrebbero Aguero come obiettivo numero uno dell'Inter per l'estate, anche per la sua grande amicizia col vicepresidente interista Javier Zanetti. Su di lui, però, vanno segnalate anche i forti interessamenti da parte di club come Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus e, soprattutto, Real Madrid.

Una lunga lista di pretendenti pronte a dare l'assalto al City che, ovviamente, non vuole farsi trovare impreparato e pensa già ad un futuro senza il 'Kun'. Così, secondo il britannico 'The Sun', dalla lunga lista dei potenziali eredi del numero '10' il manager Pep Guardiola avrebbe estratto il suo candidato numero uno. Si tratta del gabonese Pierre-Emerick Aubameyang, stella del Borussia Dortmund già autore di 21 reti in 24 presenze in questa stagione. La priorità del Manchester City, in ogni caso, sarebbe quella di trattenere Aguero. Ma se sarà addio, allora via all'assalto ad Aubameyang.



L.P.