Bologna-Milan, Donadoni: "Destro deve reagire. Arbitro Doveri? Test importante anche per lui"

07/02/2017 11:30

BOLOGNA MILAN DONADONI - Dopo la batosta interna contro il Napoli, il Bologna torna subito in campo per il recupero della diciottesima giornata di campionato contro il Milan. Due squadre che vivono un periodo di appannamento, con i rossoneri reduci dalla sconfitta casaliga contro la Sampdoria. "Dobbiamo guardare alla partita nuova, non serve più a nulla pensare al match contro il Napoli - le parole dell'allenatore dei rossoblu, Donadoni, in conferenza stampa - Contro il Milan dovremmo essere sicuramente più attenti e più bravi, dobbiamo utilizzare tutte le energie positive per riscattarci". Chi dovrà risollevarsi è certamente Mattia Destro dopo il rigore sbagliato contro i campani: "Serve una reazione, da lui come da tutti. Si può fare gol o no, ma l'importante è l'atteggiamento giusto, in questo deve crescere come tutta la squadra".

Tante le polemiche arbitrali del turno precedente, a Donadoni non è andata giù l'espulsione di Masina. Adesso tutta l'attenzione è puntata sull'arbitro Doveri: "Giocando nel Milan l'ho vissuta nella pelle quella sensazione di giocare in una squadra importante, rispetto a quando ero all'Atalanta. Voglio pensare positivo, devo farlo. E' un test importante anche per lui". Infine, impossibile non tornare sull'1-7 contro il Napoli: "Tra il rigore e l'espulsione di Callejon era il momento chiave della partita, ma subito dopo l'errore arbitrale sul fallo fatto da Masina ci ha uccisi. Perdere così brucia e da un fastidio enorme, a me come ai ragazzi".

A.L.