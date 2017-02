INSTAGRAM - Moscardelli, 'fenomeno' anche in cucina

07/02/2017 11:12

INSTAGRAM MOSCARDELLI / Dopo l'exploit del 'Papu' Gomez, diventato l'uomo del momento in Serie A e sul web, il 'bomber' per eccellenza Davide Moscardelli risponde all'argentino e torna ad intrattenere i suoi tantissimi fan con un nuovo video caricato nelle sue Instagram Stories. Questa volta l'attuale attaccante dell'Arezzo, impegnato in cucina, si avventura in un'imitazione dell'ormai celebre Nusret Gokce.

L.P.