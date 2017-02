Calciomercato Napoli, tutti pazzi per Zielinski

07/02/2017 10:50

CALCIOMERCATO NAPOLI ZIELINSKI / In casa Napoli, oltre a Mertens, c'è un altro calciatore che ha stupito e sta stupendo positivamente quest'anno: è Piotr Zielinski, arrivato in estate dall'Udinese per 18 milioni. Le recenti ottime prestazioni hanno fatto schizzare alle stelle la valutazione del giocatore, tanto che i 65 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria valida per l'estero rischiano di diventare briciole. Come si legge sul 'Corriere dello Sport', il giocatore ha attirato l'interesse di tutta Europa e Sarri teme già di perderlo.

S.D.