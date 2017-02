Calciomercato Juventus, Hernanes verso l'Hebei: 17 mesi di (poche) luci e ombre

Alessio Lento (@lentuzzo)

07/02/2017 10:57

JUVENTUS HERNANES CINA - Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, meglio conosciuto semplicemente come Hernanes, si appresta a lasciare la Juventus e il calcio italiano. Arrivato nel lontano 2010, acquistato dalla Lazio dal San Paolo per 13 milioni di euro, il 'Profeta' si è imposto all'attenzione di tutti fornendo ottime prestazioni con la maglia biancoceleste fino al gennaio del 2014 quando, tra lacrime e pacche sulle spalle, lasciò Formello per dirigersi verso la Pinetina. L'Inter, infatti, concluse il suo acquisto strappando il centrocampista a Lotito per circa 15 milioni di euro. Esperienza durata un anno e mezzo: il 31 agosto 2015, la Juventus acquista il suo cartellino dai nerazzurri per 11 milioni.

Calciomercato Juve, Hernanes ad un passo dall'Hebei

E, adesso, manca davvero poco per sancire l'addio ai colori bianconeri. Un colpo importante in uscita per il calciomercato Juventus che, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, riceverà 9 milioni di euro più di 2 di bonus per il cartellino del 31enne brasiliano. Hernanes, dopo la pesante sconfitta col Genoa, non ha praticamente visto più il campo ed era finito ormai ai margini del progetto tecnico-tattico di Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano lo ha provato in varie zone del campo, trequartista e regista basso su tutte, ma il giocatore non è mai riuscito ad imporsi per costanza e prestazioni, in diciassette mesi ha realizzato solo due reti con la maglia dei piemontesi. Dunque, si avvia alla conclusione l'esperienze europea di Hernanes: mercoledì le visite mediche a Marbella e subito dopo la firma sul ricco contratto biennale proposto dall'Hebei Fortune di Manuel Pellegrini. Il 'momento profetico' è arrivato.