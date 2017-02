Palermo, Nestorovski ci crede: "Ti salvo e divento capocannoniere"

07/02/2017 10:31

PALERMO NESTOROVSKI / Dopo le polemiche per un inizio di stagione non facile, Ilija Nestorovski ha impiegato poco tempo per diventare imprescindibile nella formazione titolare del Palermo. L'attaccante macedone, autore delle rete decisiva nell'ultima sfida-savezza contro il Crotone, ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' del suo momento: "E' stato un gol importante, questo sì, e ne sono consapevole: il gol è coinciso pure con i 3 punti e sono felice per i tifosi e per la squadra. La doppia cifra, quando arriverà, spero presto, non vorrà dire nulla se non ci salviamo alla fine. Salvezza? L’unica strategia che conosco è restare uniti come abbiamo fatto contro il Crotone. Non c’è speranza senza il lavoro. Non ci sono altre strade, solo così potremo salvarci all’ultimo secondo dell’ultima giornata".

GLI ALLENATORI - "Ballardini, De Zerbi, Corini e Lopez? Di lui (Lopez, ndr) posso soltanto parlare bene, abbiamo avuto poco tempo per poter fare bilanci ma ha carisma e idee chiare. Ci ha dato serenità e una grande carica. Non amo molto invece parlare degli ex allenatori, sono sincero. Però sono grato a tutti, sia quelli avuti qui a Palermo che quelli con cui ho lavorato nel corso della mia carriera. Da ognuno di loro ho imparato qualcosa".

FUTURO - "Non ci penso e lo dico sul serio, penso solo al Palermo e alla salvezza da raggiungere con questa squadra. Capocannonierie? Il mio obiettivo dichiarato è proprio questo: diventare capocannoniere del campionato in rosanero. Ecco perché credo fermamente nella salvezza. E tra un anno ne riparliamo: io mi vedo ancora qui, assolutamente".

M.D.A.