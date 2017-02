Bologna-Milan, Montella: "Bacca ha fatto un piccolo errore. Non dobbiamo ricompattarci" LIVE

07/02/2017 10:00

BOLOGNA-MILAN CONFERENZA MONTELLA / L'allenatore del Milan Vincenzo Montella incontra i giornalisti in conferenza stampa alla vigilia del recupero di Serie A contro il Bologna.

A 'Milan Tv': "Ci ha parlato ed è bello che abbia riconosciuto di aver sbagliato. Ha fatto un piccolo errore. Noi non abbiamo bisogno di ricompattarci, perchè siamo una squadra molto compatta. Ecco perché non ho ancora pensato a pagare una cena. Abbiamo bisogno di vincere e contro il Bologna abbiamo un'occasione molto importante".

In conferenza stampa:

ATTACCO - "Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri. Dobbiamo occupare meglio l'area di rigore ed entrare anche con i centrocampisti. Le idee ci sono, sono soddisfatto. Io devo incidere su tutto e devo sgomberare la testa dei miei giocatori".

INFERMERIA - "Bertolacci ha avuto la febbre ed è da valutare. Non ho sensazioni positive su Calabria visto che ieri non si è allenato. Vangioni? Sta bene".

ROMAGNOLI TERZINO - "Ha fatto una buona partita, non ha fatto il terzino perché non è mai andato al cross, ma questo non gliel'avevo chiesto"

