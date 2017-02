Calciomercato Real Madrid, altra opzione 'inglese' per la porta

08/02/2017 03:33

REAL MADRID LLORIS - Non solo Thibaut Courtois e David de Gea per la porta del Real Madrid della prossima stagione. Con ogni probabilità, alla corte di Zinedine Zidane (o chi per lui) arriverà un nuovo portiere per la prossima stagione e sono molti i nomi che circolano. L'ultimo in ordine di tempo è quello di Hugo Lloris, 30enne estremo difensore della Nazionale francese di Deschamps e del Tottenham di Mauricio Pochettino. Secondo 'As', per convincere il calciatore i castigliani sarebbero pronti ad offrire un ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione.

A.L.