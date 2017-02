Juventus, mamma Cuadrado: "In Premier era spento. Pregavo che tornasse a Torino"

07/02/2017 10:09

JUVENTUS MAMMA CUADRADO / Autore del fantastico gol che ha deciso la sfida contro l'Inter, Juan Cuadrado sta guadagnando sempre più spazio nelle gerarchie di Allegri, da panchinaro di lusso, pronto a entrare per fare la differenza, a titolare decisivo.

Di lui ha parlato sua madre Marcela, intervistata da 'La Gazzetta dello Sport', guardando al lungo percorso sportivo dal suo punto di vista: "Credo abbia iniziato a giocare a calcio già nella mia pancia. Era irrequieto. E' un ragazzo solare e instancabile, che giocaca a calcio ovunque. Suo padre è morto quando aveva 4 anni e mezzo ma eravamo già separati. L'ho cresciuto da sola. L'unica cosa che mi chiedeva da bambino erano scarpe da calcio e un pallone. Guardava il suo idolo, Ronaldo, e mi diceva di voler fare il calciatore. Ero certa ce l'avrebbe fatta".

SVOLTA - "A 13 anni venne selezionato per un torneo a Barranquilla. La sua fortuna è stata l'allenatore Nelson Gallego. Con lui ottenne un contratto in Italia, che è ora la sua seconda casa".

PREMIER - "Continuava a sorridere ma lo vedevo più spento. E' stato un periodo difficile. Pregavo ogni giorno che tornasse alla Juventus"

JUVENTUS - "E' un gruppo magnifico. Per questo motivo Juan è voluto tornare a Torino. C'è un bel legame anche con gli altri colombiani in Italia, come Bacca e Murillo. Appena può va poi a trovare Muriel a Genova".

