Napoli, cercasi 'vice-Callejon': le soluzioni contro il Genoa

07/02/2017 09:37

NAPOLI CALLEJON / Napoli alla ricerca di un vice Callejon. Dopo l'espulsione dello spagnolo contro il Bologna, Maurizio Sarri sta vagliando la miglior soluzione per l'attacco da schierare nella gara di venerdì col Genoa. Si tratta di una 'novità' per il tecnico toscano, che finora ha sempre fatto affidamento sull'ex Real Madrid, considerato imprescindibile per qualità, dinamismo e senso tattico. Così, potrebbero esserci tre diverse soluzioni per sostituirlo.

La prima potrebbe essere l'inserimento tra i titolari di Emanuele Giaccherini (sostituto naturale), che da tempo chiede più spazio. Tuttavia, restano in piedi altre due soluzioni: una potrebbe essere la presenza di Mertens, Insigne e Pavoletti in attacco, con il belga che andrebbe a prendere il posto dello spagnolo; l'altra, invece, porterebbe Zielinski sulla corsia destra dell'attacco (soluzione utile dal punto di vista tattico).

M.D.A.