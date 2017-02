Juventus, Dani Alves carico: "Sono qui per fare la storia"

07/02/2017 09:16

JUVENTUS DANI ALVES / Dani Alves pronto per i mesi impegnativi che attendono la sua Juventus. Tramite un post sul suo profilo Instagram, il talento brasiliano ha rilasciato una breve dichiarazione: "Non importa che numero porti sulla schiena, se quello che ti rende diverso è ciò che scorre nelle tue vene e ciò che hai nella tua anima. Sono venuto qui per fare la storia, senza paura di fronte ad alcuna situazione e senza ostacoli lungo la strada”.

