Serie A, Cannavaro: "Ho portato Ibra in vespa a Napoli. Ne è affascinato"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/02/2017 09:06

SERIE A CANNAVARO JUVENTUS NAPOLI / Intervenuto ai microfoni di 'Tiki Taka', l'ex campione italiano ed attuale allenatore del Tianjin Quanjan, Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni, concentrandosi soprattutto sulle ultime news serie A. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it "All'interno della società bianconera si respira un'aria vincente. Proprio per questo la Juventus è ormai abituata al successo nelle gare decisive. Tifo? Quando guardo le partite lo faccio da allenatore. Non tifo ma mi concentro maggiormente sull'aspetto tecnico. Se parliamo di Juventus-Inter, ho una preferenza calcistica da quando sono nato. Ho più amici alla Juventus che all'Inter, ma non ho tifato per nessuno".

DIFESA ALLEGRI - "I pochi gol subiti vanno attribuiti come merito a tutta la squadra, a partire dagli attaccanti. Quando giochi contro la Juventus diventa difficile trovare gli spazi. A livello individuale poi è ovvio che è un vantaggio poter contare su giocatori Bonucci, Chiellini e Buffon".

MODULO - "Il 4-2-3-1 di Allegri sta dando grandi soddisfazioni. Si vincono le gare e i calciatori si divertono. Fin quando tutti si sacrificheranno, Allegri potrà riproporlo".

Serie A, da Real-Napoli a Ibrahimovic: analisi e rivelazioni di Cannavaro

IBRAHIMOVIC - "L'ho portato in giro con me per Napoli in vespa. E' sempre stato affascinato sia dalla città che dai tifosi. Chissà in futuro...".

CINA - "Si continua a investire tanto nel calcio. Continueranno a spingere sempre di più in tal senso".

REAL-NAPOLI - "E' una sfida giocabile, nella quale il Napoli potrà mettere in difficoltà il Madrid. Può farlo con chiunque. Dovranno provare a giocare come sono abituati a fare, anche se l'impatto del 'Bernabeu' sarà forte. Giocare contro Benzema, Ronaldo o Bale non è poi come farlo in Italia. Quest'anno gli azzurri vantano una rosa molto più completa e questo è un bene sia per il campionato che per la Champions. Potranno far bene in Coppa sia Juve che Napoli".