Serie A, le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

07/02/2017 08:55

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-FIORENTINA / Il programma della 23a giornata di Serie A si conclude questa sera allo stadio 'Olimpico' col posticipo Roma-Fiorentina. Luciano Spalletti ha convocato in extremis Diego Perotti, ma l'argentino non scenderà in campo dal 1'. Spazio ad El Shaarawy. Paulo Sousa deve fare a meno di Nikola Kalinic in attacco e pensa a Bernardeschi 'falso nueve' (alternativa Babacar).

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Manolas; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko. All.: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori, Maxi Olivera; Badelj, Valero, Vecino; Chiesa, Tello (Ilicic, Bernardeschi), Bernardeschi (Babacar). All.: Paulo Sousa.

