Calciomercato Napoli, da Insigne a Mertens: il punto sui rinnovi

07/02/2017 08:50

CALCIOMERCATO NAPOLI / Non solo calcio giocato. Aurelio De Laurentiis, nella settimana che precede l'attesissimo big match contro il Real Madrid, sta anche pensando a come blindare alcuni dei suoi gioielli presenti in rosa. Dopo il calciomercato invernale, che è servito anche a sfoltire la squadra, la dirigenza ora sta lavorando per accontentare le richieste di alcuni campioni. Sono infatti svariati mesi che Dries Mertens, Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam sono alla ricerca di un nuovo accordo con conseguente aumento di ingaggio. E' proprio la questione economica ad aver bloccato finora le parti, che presto potrebbero però venirsi incontro per mettere finalmente nero su bianco. Il calciomercato Napoli riuscirebbe così a blindare tre calciatori di fondamentale importanza nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, ponendo anche fine alle voci sul possibile addio.

Calciomercato Napoli, da Insigne a Mertens: i rinnovi

Il Napoli attende da tempo il rinnovo di Dries Mertens. Per il campione belga, che negli ultimi mesi non sta facendo rimpiangere Higuain e Milik, il presidente starebbe pensando a una doppia clausola rescissoria: 65 milioni di euro per l'estero, 60 per la Cina. L'attuale contratto scade nel 2018 e tra i motivi del mancato accordo ci sarebbe proprio la clausola voluta dalla dirigenza.

Dalla fine della scorsa estate, anche Lorenzo Insigne sta aspettando l'accordo con la società. Tra i motivi del ritardo c'è la distanza tra domanda e offerta sul nuovo ingaggio: il calciatore avrebbe chiesto circa 4,5 milioni netti a stagione, ma la società potrebbe venire incontro per cifre meno esose. Il suo contratto scade nel 2019.

Infine, sembra ancora in stand-by anche il rinnovo di Faouzi Ghoulam. Il forte terzino algerino, con il contratto in scadenza nel 2018, avrebbe chiesto una cifra vicina ai 2,5 milioni a stagione, mentre gli azzurri si sarebbero fermati a 1,8. Si attendono novità nelle prossime settimane.

M.D.A.