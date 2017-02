Calciomercato Juventus, Spalletti-Sousa e non solo: si decide il futuro di Allegri

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

07/02/2017 08:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Il futuro della panchina in casa Juventus è ancora tutto da decidere, nonostante le parole rasserenanti di tecnico e dirigenza. Le due parti sottolineano come siano in accordo, nonostante si attenda la nuova firma di un contratto da parte del tecnico toscano.

Tante le alternative per un club così presigioso, con Allegri che potrebbe addirittura dire addio, o almeno arrivederci, alla nostra serie A nel prossimo mercato Juve, tentando l'avventura inglese, così come fatto con successo da Ancelotti, Mancini, Ranieri e, in attesa che si concretizzi la cavalcata del Chelsea, Conte.

La Juventus intanto, dovesse perdere il proprio tecnico, potrebbe decidere di puntare nuovamente su un talento italiano, proprio per questo Roma-Fiorentina, con Spalletti e Sousa in panchina, può assumere un significato del tutto differente per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, da Allegri-Wenger a Spalletti-Sousa: il valzer delle panchine

Una delle panchine più prestigiose della Premier League, quella dell'Arsenal, traballa ormai da anni ma, al termine di questa stagione, il classe '49 Wenger potrebbe davvero cedere le redini della propria creatura nel prossimo calciomercato. Anche l'Arsenal, dopo Chelsea, City e la favola Leicester, potrebbe affidarsi a un maestro di tattica italiano, nella speranza di non collezionare più soltanto record di qualificazione in Champions League e poco altro.

Un eventuale addio di Allegri non lascerebbe di certo lo stesso vuoto di Conte, dati anche i differenti rapporti con la tifoseria, che spesso ha accusato l'ex Milan della mancanza di un gioco. Intanto la lista di tecnici italiani, o comunque conoscitori della serie A, si amplia. Sousa e Di Francesco potrebbero garantire un bel gioco, anche se il loro impianto richiederebbe un'iniziale fase d'adattamento.

Un gioco intrigante viene espresso anche da Spalletti, in grado però di garantire una certa immediatezza, come dimostra la cavalcata dello scorso anno verso la zona Champions, una volta subentrato a Garcia. Infine, parlando di tecnici vincenti che si curano poco dell'estetica, la dirigenza bianconera potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi Simeone, col quale mirare chiaramente alla Coppa dalle grandi orecchie.