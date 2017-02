Calciomercato Inter, Aguero pensa ai nerazzurri

07/02/2017 08:14

CALCIOMERCATO INTER / Chiuso il calciomercato invernale, l'Inter pensa già ai progetti futuri. Se Stefano Pioli sta lavorando alacremente per raggiungere un piazzamento in Champions League (obiettivo complicatosi dopo la recente sconfitta contro la Juventus), il ds Piero Ausilio sta vagliando i nomi giusti per costruire una squadra più forte già dalla prossima stagione. Tanti i nomi di grande prestigio accostati al calciomercato Inter tra difesa, centrocampo e attacco. Tuttavia, la suggestione che più sembra intrigare i tifosi (e i dirigenti) sembra essere Sergio Aguero. Classe '88, il fuoriclasse argentino nelle ultime partite non sta trovando spazio con continuità nella formazione titolare di Pep Guardiola. Nonostante sia uno dei migliori talenti del Manchester City degli ultimi anni, il calciatore non si sentirebbe più al centro del progetto e starebbe meditando l'addio. Diverse potrebbero essere le squadre pronte ad accoglierlo: tra queste c'è proprio l'Inter.

Calciomercato Inter, Aguero ci pensa

"Cercherò di aiutare al massimo la squadra, poi come ho detto sarà il Manchester City a dovermi dire se c'è posto qui per me o no". L'avvertimento di Sergio Aguero al Manchester City è stato chiaro. Su di lui, oltre ai nerazzurri, ci sono altre 'big' europee, tra le quali il Chelsea, il Real Madrid, il PSG e la Juventus.

Il punto di forza dell'Inter potrebbe essere l'amicizia tra Javier Zanetti e il 'Kun'. Inoltre, riporta il 'Corriere dello Sport', Aguero gradirebbe provare un’esperienza nella nostra Serie A, in special modo in una squadra come quella interista dove c'è una forte tradizione argentina. Suning sarà chiamato a un elevato esborso economico per convincere società e calciatore al trasferimento.

Nella formazione nerazzurra, Aguero sarebbe un innesto di indubbia qualità, che insieme a Mauro Icardi potrebbe formare una delle coppie-gol più prolifiche d'Europa. Se oggi il modulo di Pioli prevede una sola prima punta, infatti, l'innesto del 'Kun' imporrebbe il passaggio a un modulo con due attaccanti, nel quale Icardi manterrebbe il ruolo di prima punta e Aguero agirebbe alle sue spalle.

M.D.A.