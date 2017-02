Calciomercato Inter, ribaltone Conte? Ecco come sarebbe il suo undici nerazzurro

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

07/02/2017 08:10

CALCIOMERCATO INTER CONTE / Antonio Conte sulla panchina dell'Inter? L'edizione odierna di 'Tuttosport' ammette che il ribaltone di calciomercato, ad oggi, appare "incredibile", ma disegna la formazione nerazzurra che l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe guidare a Milano nel caso in cui il colpo di calciomercato Inter diventi clamorosamente realtà.

L'Inter 'modello Conte' scenderebbe in campo col modulo 3-4-3: Handanovic in porta; difesa con a destra Manolas, per il quale l'Inter è in vantaggio su Arsenal e Juventus, Medel al centro e Miranda a sinistra; centrocampo a quattro con Candreva, Gagliardini, Verratti (l'alternativa è Tolisso) e Ricardo Rodriguez, già cercato a gennaio; attacco con Bernardeschi (o Berardi), Icardi e Perisic.

Il Chelsea di Conte (3-4-3):

Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kanté, Matic, Alonso; Pedro (William), Costa, Hazard.

L'Inter modello Conte (3-4-3):

Handanovic; MANOLAS, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, VERRATTI (TOLISSO), RODRIGUEZ; BERNARDESCHI (BERARDI), Icardi, Perisic.

Calciomercato Inter, suggestione Conte: si può?

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha commentato nelle scorse ore la suggestione Conte: "Conte possibile nuovo allenatore dell'Inter? Pioli va bene, se cominciamo adesso a fare programmi per l'anno prossimo abbiamo già rovinato il presente. Teniamoci buono questo presente poi il futuro arriverà".

Antonio Conte, intanto, si gode il primato in Premier League col suo Chelsea: "Chi mi ha aiutato e mi aiuterà sempre è il mio lavoro, ci credo ciecamente. Non era un momento drammatico, ma dopo le sconfitte con Arsenal e Liverpool è chiaro fosse un periodo delicato. Ci stava perdere quelle partite, dico io. Soprattutto perchè questo è lo stesso Chelsea che l’anno scorso è arrivato decimo. Se si andava a paragonare il Chelsea con la stagione precedente era normale che ci fosse una situazione del genere: non si può passare da brutto anatroccolo a cigno in un attimo. Alla fine ho creduto nel mio lavoro: 'se devo morire, muoio con le mie idee' mi son detto. Sono stato molto severo da tutti i punti di vista, senza cercare compromessi o altro: ad aiutarmi è stata la fiducia nelle mie idee".