Calciomercato Milan, Keita e Simeone: 'regali' della nuova società cinese

07/02/2017 07:57

CALCIOMERCATO MILAN KEITA SIMEONE / Nel prossimo futuro il Milan potrà tornare a operare sul mercato con una certa prepotenza economica. E' questa la speranza dei tifosi rossoneri e soprattutto la base per il passaggio di redini dalla famiglia Berlusconi alla cordata cinese che a marzo dovrebbe operare il closing decisivo, senza ulteriori rinvii.

Al momento nel mirino del club, in attersa di conferme da parte della nuova dirigenza, ci sono due obiettivi in serie A: Simeone e Keita, gioielli di casa Genoa e Lazio. Le due pista, riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport', non sono alternative e per i due si è già provato a imbastire delle trattative. Con Preziosi ci sarebbe una via preferenziale per Galliani, anche se il presidente del Genoa è spesso poco propenso a fare sconti, con il cartellino di Simeone che potrebbe essere valutato 30 milioni di euro circa.

In casa Lazio si attende invece il rinnovo di Keita ma, non dovesse arrivare, il giocatore sarebbe di certo un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo. Per lui esiste un pressing rossonero costante, che va avanti ormai da tempo. Con loro si continuerebbe quel progetto giovanile iniziato ormai da tempo, anche se non si tratta di italiani. Il Milan guarda al futuro e punta sul talento, anche se dalla cordata cinese i tifosi attendono con ansia anche un grande nome dall'estero.

L.I.