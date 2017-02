Calciomercato Milan, dubbi sul futuro di Montella: spunta Mancini

07/02/2017 07:30

CALCIOMERCATO MILAN MANCINI MONTELLA / Dopo le quattro sconfitte di fila l'obiettivo europeo prefissato dal Milan sembra alquanto a rischio, dopo una prima parte di stagione in cui sembrava possibile e legittimo sognare la Champions, piuttosto che l'Europa League. Montella non sembra però in discussione e, almeno per il resto della stagione attuale, il tecnico partenopeo pare saldo alla guida dei rossoneri. Tutto però potrebbe cambiare con il tanto atteso passaggio di proprietà, dal momento che la nuova dirigenza cinese potrebbe volere un cambio di rotta netto, puntando a un profilo più internazionale.

In tal senso, riporta l'edizione odierna del 'Corriere dlelo Sport', Roberto Mancini avrebbe la caratura internaziole richiesta e inoltre non avrebbe bisogno d'adattarsi al nostro stile di calcio.

Il quotidiano ipotizza inoltre una certa distanza tra Montella, molto legato a Galliani, e la nuova dirigenza. Fassone e Mirabelli infatti non avrebbero tenuto in secondo piano il fatto che ci siano stati soltanto pochi contatti tra le parti, per questione di opportunità ma anche di scelte. L'ipotesi Mancini potrebbe anche allettare la futura dirigenza milanista ma, guardando all'ambiente, risulta alquanto difficile privare il tecnico dell'etichetta di interista. A ciò si aggiunge il fatto che, dopo aver rifiutato delle offerte dalla Cina, Mancini sia tentato da un ritorno in Premier League, magari all'Arsenal o al West Ham, con le panchine di Wenger e Bilic non saldissime.

L.I.