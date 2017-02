ITALIANS - Conte Re in Premier. Ranieri e il Leicester, dal sogno al dramma

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

07/02/2017 12:27

ITALIANS - Torna su Calciomercato.it l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato: protagonisti in positivo Conte e gli ultimi arrivati in Premier Gabbiadini e Ranocchia, oltre a Mannone. Flop Ranieri, a rischio a panchina, ma anche Zaza, Rossi e Balotelli.

Italians - Le pagelle dei giocatori italiani all'estero

PREMIER LEAGUE

VITO MANNONE (Sunderland): 7 – L'estremo difensore cala la saracinesca, respingendo ben nove tiri nello specchio della porta. Sbaglia quasi tutti i rinvii lunghi, ma compie anche un'uscita bassa provvidenziale.

MANOLO GABBIADINI (Southampton) 7 – Non poteva presentarsi meglio nella nuova avventura in Premier. Il primo affondo vincente lo riporta alla gioia del gol, anche se non servirà a conquistare i tre punti.

ANDREA RANOCCHIA (Hull City) 6,5 – L'ex capitano dell'Inter concede maggiore consistenza alla retroguardia della squadra, con quattro blocchi su palla scoperta e un duello aereo vinto. Porta a termine anche una verticalizzazione pericolosa.

NON HANNO GIOCATO: Angelo Ogbonna (West Ham), Stefano Okaka (Watford), Matteo Darmian (Manchester United), Fabio Borini (Sunderland).

DALLA PANCHINA:

ANTONIO CONTE (Chelsea) 8 – La sua grinta straordinaria viene raccontata dalla singolare strattonata al suo secondo, Angelo Alessio, in un momento concitato del match, che ha portato a casa la terza vittoria nelle ultime quattro gare e consolidato il primato in classifica. E' lui l'uomo dell'anno in Inghilterra.

CLAUDIO RANIERI (Leicester) 4,5 – Quarta sconfitta consecutiva, la squadra non vince dallo scorso 7 gennaio e la classifica si fa sempre più pesante verso il basso. Le sirene di un esonero adesso non sono più tanto casuali.

WALTER MAZZARRI (Watford) 6 – Seconda vittoria di misura consecutiva, quarto risultato utile per una classifica che resta interessante, anche se la zona Europa sembra lontanissima.

LIGUE 1

THIAGO MOTTA (Psg) 6,5 – Reynet gli nega la gioia della rete sul finale di un match giocato con la giusta intensità. Si becca un giallo, con il 92% di passaggi riusciti è il giocatore che risulta avere la migliore gestione della palla.

MARIO BALOTELLI (Nizza) 5 – Si nasconde per buona parte del match, non si rende mai vero protagonista in un match nel quale è tra i maggiori attesi. Perde così il confronto con Falcao.

NON HANNO GIOCATO: Marco Verratti (Psg), Morgan De Sanctis e Andrea Raggi (Monaco).

BUNDESLIGA

GIULIO DONATI (Mainz) 5,5 – La sua squadra sembra non sapere più vincere. Comincia bene, macina chilometri sulla fascia, ma sbaglia quasi tutti i cross al centro. Tuttavia crea due occasioni che potrebbero avere maggiore fortuna.

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 – Cresce nel corso del match, crea tre occasione e ci prova due volto da dentro area, anche se non è preciso sotto porta. Buona gara.

NON HANNO GIOCATO: Luca Candirola (Werder Brema)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Bayern Monaco) 5,5 – Match non brillante contro lo Shalke 04, che ha il merito di giocare a viso aperto contro la migliore formazione del torneo. Per il tecnico italiano mezzo passo falso che brucia meno alla luce della sconfitta del Lipsia.

LIGA

FRANCO VAZQUEZ (Siviglia) 5,5 – Qualche sussulto a partire dalla metà del primo tempo, torna a spegnersi a inizio ripresa e viene così sostituito. Gioca tanti palloni sul corto e crea una buona occasione, ma Asenjo è bravo in uscita.

DANIELE BONERA (Villarreal) 6,5 – Buona gara in copertura, sempre attento sulle palle alte e preciso in fase di appoggio.

GIUSEPPE ROSSI (Celta Vigo) 5 – Buon avvio, ma si spegne subito. Isolato in avanti, gioca pochi palloni e sparisce dal campo nel secondo tempo.

CRISTIANO PICCINI (Betis Siviglia) 6 – Tre cross dentro l'area, due dei quali buoni. Sbaglia tanti passaggi ai compagni in fase offensiva, decisamente meglio in copertuna.

SIMONE ZAZA (Valencia) 5 – Poco, pochissimo e decisamente fuori misura. Non è la giornata migliore per l'ex attaccante della Juventus, come per tutta la sua squadra d'altronde.

SALVATORE SIRIGU (Osasuna) 5,5 – Buon primo tempo, con tre parate che mettono in luce una buona reattività. Non perfetto nella ripresa, qualche responsabilità nelle reti subite.

NON HANNO GIOCATO: Alessio Cerci (Atletico Madrid), Roberto Soriano e Nicola Sansone (Villareal).

RESTO DEL MONDO

DOMENICO CRISCITO (Zenit) 5,5 – Match a tratti nervoso il suo, costretto al fallo che gli costa l'ammonizione. Bravo ad allontanare la palla nei momenti di difficoltà.

CRISTIAN PASQUATO (Krylya Sovetov Samara) 6 – Buon match in fase di rifinitura. Distribuisce palloni con le giuste geometrie e non rischia quasi nulla.

ANTONIO DONNARUMMA (Asteras Tripoli) 5,5 – Subisce tre reti e in una non è perfetto. Un cartellino giallo sporca ulteriormente la sua prestazione.

NON HANNO GIOCATO: Nicola Leali (Olympiacos), Giandomenico Mesto (Panathinaikos), Salvatore Bocchetti (Spartak Mosca), Luca Marrone (Zulte Waregem).

DALLA PANCHINA:

MASSIMO CARRERA (Spartak Mosca) 6 – La sua squadra torna al successo, lasciando alle spalle la brutta figura con il Sanara. Gara attenta e cinica sotto porta.

Italians - Top e Flop 3 italiani all'estero

TOP

ANTONIO CONTE (Chelsea - Allenatore): 8

VITO MANNONE (Sunderland): 7

MANOLO GABBIADINI (Southampton): 7

FLOP

CLAUDIO RANIERI (Leicester - Allenatore): 4,5

MARIO BALOTELLI (Nizza): 5

SIMONE ZAZA (Villareal): 5