DIRETTA Premier League, Liverpool-Tottenham: segui la cronaca LIVE

11/02/2017 17:30

DIRETTA LIVERPOOL TOTTENHAM LIVE / Liverpool-Tottenham è una partita da dentro o fuori per entrambe le squadre, ma la compagine che rischia di più è sicuramente quella di casa, visto il pessimo inizio di 2017 degli uomini di Klopp che ha trascinato fuori dalla zona Champions i 'Reds'. Gli 'Spurs', dal canto loro, non hanno alcuna intenzione di cedere il passo e difenderanno con i denti il secondo posto alle spalle del Chelsea. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL: Mignolet; Clyne, Matip, Lovren, Milner; Lallana, Henderson, Wijnaldum; Mane, Firmino, Coutinho.

TOTTENHAM: Lloris; Walker, Dier, Alderweireld, Davies; Wanyama, Dembele; Eriksen, Alli, Son; Kane.

D.T.