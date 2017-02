Inter, attacco dimezzato: scatta l'ora di Gabigol?

06/02/2017 23:46

INTER GABIGOL / Se non ora, quando? Se lo starà chiedendo Gabigol, che di certo non può essere felice per il ko della sua Inter allo 'Juventus Stadium' e le successive squalifiche di Ivan Perisic e Mauro Icardi. Ma d'altra parte con due concorrenti in meno per le prossime due partite, salvo riduzioni della 'pena' dopo il ricorso nerazzurro, il brasiliano ora spera di trovare quello spazio che fin qui non ha avuto. Cinque presenze tra campionato e Coppa Italia per un totale di 106' in campo. Una miseria. Ma se con Frank de Boer era praticamente matematica la sua esclusione, ora Stefano Pioli ha quantomeno cominciato a coinvolgere l'ex Santos. Primi, timidi segnali, e adesso la grande occasione.

Dopo il big match con la Juventus, infatti, il calendario interista prevede gli incroci con Empoli in casa e Bologna in trasferta. Gare delicate, assolutamente da non fallire per continuare a sperare nel terzo posto. Ma, allo stesso tempo, sfide contro avversari decisamente alla portata dei nerazzurri. E senza Perisic e Icardi, Gabigol è pronto a scattare.

L.P.