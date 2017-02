DIRETTA Serie A, Sassuolo-Chievo 1-0: Matri! Avanti in 10 uomini

12/02/2017 15:00

DIRETTA SASSUOLO CHIEVO LIVE / Reduce dalla vittoria in trasferta contro il Genoa, il Sassuolo ospita il Chievo in una gara che, in caso di successo dei padroni di casa, potrebbe decretare il sorpasso in classifica dei neroverdi sulla compagine clivense. Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Gazzola, Letschert, Acerbi, Peluso, Pellegrini, Aquilani, Duncan, Politano, Matri, Berardi. All. Di Francesco.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi; Izco, Radovanovic, Hetemaj; Castro, Birsa, Inglese. All. Maran.

CLASSIFICA: Juventus punti 57; Roma 53*, Napoli* 51; Lazio 43; Inter e Atalanta 42; Milan 40; Fiorentina 40*; Torino 32; Sampdoria 30; Udinese* e Chievo 29; Sassuolo, Bologna e Cagliari 27; Genoa* 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13*; Pescara 9

*Una partita in più

D.T.