Punto Liga, risultati e classifica ventunesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/02/2017 23:10

PUNTO LIGA 21A GIORNATA / Due gare in meno, ma il Real Madrid è comunque primo. Weekend di rinvii in Liga, dove a causa dei violenti temporali non si sono disputate Deportivo la Coruna-Betis e la gara delle 'merengues' sul campo del Celta Vigo. Il Barcellona, così, ne approfitta per portarsi a -1 dalla vetta battendo l'Athletic Bilbao. Ma la corazzata di Zinedine Zidane, lo ripetiamo, deve recuperare due incontri. Dietro intanto frena il Siviglia che non va oltre lo 0-0 nel big match col Villarreal, mentre in zona Champions l'Atletico Madrid supera il Leganes e la Real Sociedad batte l'Osasuna fanalino di coda con uno spettacolare 3-2.

Colpaccio esterno dell'Eibar che strapazza il disastrato Valencia, l'Espanyol con una rete di Piatti stende il Malaga e centra la terza vittoria consecutiva. Spettacolare 2-4 dell'Alaves sul campo dello Sporting Gijon, il Granada con un gol di Pereira si aggiudica il monday night contro il Las Palmas.

RISULTATI



Deportivo la Coruna-Betis rinviata.

Malaga-Espanyol 0-1: 17' Piatti.

Barcellona-Athletic Bilbao 3-0: 18' Alcacer, 40' Messi, 67' Vidal.

Atletico Madrid-Leganes 2-0: 15' Torres, 51' Torres.

Valencia-Eibar 0-4: 28' Enrich, 45+3' rig. Adrian, 57' Garcia, 77' Enrich.

Siviglia-Villarreal 0-0.

Sporting Gijon-Alaves 2-4: 10' Sobrino (A), 58' rig. Santos (A), 70' rig. Mendez (A), 84' Traore (S), 85' Alexis (A), 90' Castro (S).

Real Sociedad-Osasuna 3-2: 25' Kodro (O), 62' Navas (R), 72' Vela (R), 77' Juanmi (R), 79' Leon (O).

Celta Vigo-Real Madrid rinviata.



Granada-Las Palmas 1-0: 17' Pereira.

CLASSIFICA

Real Madrid 46**, Barcellona 45, Siviglia 43, Atletico Madrid 39, Real Sociedad 38, Villarreal 35, Eibar 32, Espanyol 32, Athletic Bilbao 32, Celta Vigo 30*, Las Palmas 28, Alaves 27, Betis 23*, Malaga 22, Deportivo la Coruna 19*, Valencia 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 13, Granada 13, Osasuna 10.

*Una partita in meno

**Due partite in meno