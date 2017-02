Punto Premier League, risultati e classifica ventiquattresima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/02/2017 22:40

PUNTO PREMIER LEAGUE 24A GIORNATA / La Premier è sempre più 'Blues'. L'armata di Antonio Conte piazza una vittoria che pesa come un macigno nel big match contro l'Arsenal: Chelsea in orbita a +9, l'ex Ct azzurro sempre più idolo. Al secondo posto sale ora il Tottenham che con un rigore di Kane passa sul Middlesbrough, mentre a ruota fatica il Manchester City che con una doppietta del nuovo gioiello Gabriel Jesus piega le resistenze dello Swansea.



Non sa più vincere il Liverpool. Altro ko, questa volta in casa dell'Hull City che con un super Andrea Ranocchia si rilancia in piena corsa salvezza. Mentre sono guai per Claudio Ranieri: il Manchester United di José Mourinho strapazza il Leicester campione in carica con un secco 0-3 e mette in seria discussione la panchina del tecnico italiano. Stratosferico Everton: 6-3 al Bournemouth, poker di Lukaku. Al WBA basta invece una rete di Morrison per avere la meglio sullo Stoke. Colpo esterno del West Ham che sul campo del Southampton ribalta la prima rete inglese di Gabbiadini e centra la seconda vittoria di fila. Proprio come il Watford di Mazzarri, che festeggia contro il Burnley grazie alla rete dell'ex Milan M'Baye Niang. Il Sunderland, infine, annienta in trasferta il Crystal Palace e lo aggancia a quota 19 punti.

RISULTATI

Chelsea-Arsenal 3-1: 13' Alonso (C), 53' Hazard (C), 85' Fabregas (C), 90+1' Giroud (A).

Crystal Palace-Sunderland 0-4: 10' Kone, 43' Ndong, 45+1' Defoe, 45+3' Defoe.

Everton-Bournemouth 6-3: 1' Lukaku (E), 23' McCarthy (E), 29' Lukaku (E), 59' King (B), 70' King (B), 83' Lukaku (E), 85' Lukaku (E), 90' Arter (B), 90+4' Barkley (E).

Hull-Liverpool 2-0: 44' N'Diaye, 84' Niasse.

Southampton-West Ham 1-3: 12' Gabbiadini (S), 14' Carroll (W), 44' Obiang (W), 52' Noble (W).

Watford-Burnley 2-1: 10' Deeney (W), 45+2' Niang (W), 78' rig. Barnes (B).

West Bromwich Albion-Stoke City 1-0: 6' Morrison.

Tottenham-Middlesbrough 1-0: 58' rig. Kane.



Manchester City-Swansea 2-1: 11' Gabriel Jesus (M), 81' Sigurdsson (S), 90+2' Gabriel Jesus (M).

Leicester-Manchester United 0-3: 42' Mkhitaryan, 44' Ibrahimovic, 49' Mata.

CLASSIFICA

Chelsea 59, Tottenham 50, Manchester City 49, Arsenal 47, Liverpool 46, Manchester United 45, Everton 40, West Bromwich Albion 36, West Ham 31, Watford 30, Stoke City 29, Burnley 29, Southampton 27, Bournemouth 26, Middlesbroug 21, Leicester 21, Swansea 21, Hull 20, Crystal Palace 19, Sunderland 19.