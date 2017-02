Calciomercato Lazio, rinnovo Biglia: arriva la firma

06/02/2017 22:33

CALCIOMERCATO LAZIO BIGLIA / Ora ci siamo. Tutto fatto per il rinnovo di Lucas Biglia, che dopo una lunga trattativa è pronto a legarsi alla Lazio fino al 2021. Secondo quanto racconta il portale 'Gazzamercato.it', infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra l'entourage del regista argentino e la dirigenza biancoceleste per limare i dettagli di un affare finalmente avviato verso la fumata bianca. Respinte le sirene cinesi e americane, per l'ex Anderlecht è pronto un ricco contratto da 2,8 milioni di euro a stagione più una serie di bonus facilmente raggiungibili. Mancano solo le firme che, si legge, dovrebbero arrivare la prossima settimana, magari nel giorno di San Valentino.



L.P.