Punto Bundesliga, risultati e classifica diciannovesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/02/2017 22:00

PUNTO BUNDESLIGA 19A GIORNATA / Occasione sprecata. Mentre il Bayern si fa riacciuffare in casa dallo Schalke 04, l'RB Lipsia non ne approfitta per accorciare e cade in casa del Borussia Dortmund che passa con un gol del solito Aubameyang fresco di delusione in Coppa d'Africa. Ora il distacco tra la capolista e la neopromossa è di quattro punti. L'Eintracht Francoforte passa solo nel finale contro il fanalino di coda Darmstadt e resta al terzo posto. Subito dietro riparte l'Hoffenheim che strapazza il Mainz.

Un gol di Haraguchi dopo appena un minuto regala i tre punti all'Hertha Berlino sull'Ingosltadt, al Colonia basta invece un rigore di Modeste per piegare il Wolfsburg. Secondo successo consecutivo per il Borussia Moenchengladbach che abbatte il Friburgo, l'Augsburg trova all'ultimo respiro uno spettacolare 3-2 contro il Werder Brema che viene agganciato a quota 16 punti dall'Amburgo vittorioso sul Bayer Leverkusen.

RISULTATI

Amburgo-Bayer Leverkusen 1-0: 76' Papadopoulos.



Bayern Monaco-Schalke 04 1-1: 9' Lewandowski (B), 13' Naldo (S).

Colonia-Wolfsburg 1-0: 81' rig. Modeste.

Hertha Berlino-Ingolstadt 1-0: 1' Haraguchi.

Hoffenheim-Mainz 4-0: 5' Uth, 81' Terrazzino, 86' Szalai, 90+1' Szalai.

Borussia Moenchengladbach-Friburgo 3-0: 73' Stindl, 78' Raffael, 90+2' Hermann.

Borussia Dortmund-RB Lipsia 1-0: 35' Aubameyang.

Augsburg-Werder Brema 3-2: 26' Gebre Selassie (W), 28' Schmid (A), 65' rig. Kruse (W), 79' Koo (A), 90+4' Bobadilla (A).

Eintracht Francoforte-Darmstadt 2-0: 74' rig. Hasebe, 83' Rebic.

CLASSIFICA

Bayern Monaco 46, RB Lipsia 42, Eintracht Francoforte 35, Borussia Dortmund 34, Hoffenheim 34, Hertha Berlino 33, Colonia 32, Friburgo 26, Bayer Leverkusen 24, Augsburg 24, Borussia Moenchengladbach 23, Schalke 04 22, Mainz 22, Wolfsburg 19, Werder Brema 16, Amburgo 16, Ingolstadt 15, Darmstadt 9.