Calciomercato Juventus, Hernanes in Cina: fissate le visite mediche

06/02/2017 21:49

CALCIOMERCATO JUVENTUS HERNANES / Titoli di coda per l'avventura di Hernanes alla Juventus. Dopo l'annuncio di ieri da parte del direttore generale bianconero Beppe Marotta, infatti, è ormai giunta alle battute le finali la trattativa per il trasferimento del centrocampista brasiliano all'Hebei Fortune. Come riferisce il portale 'sportmediaset.it', infatti, l'ex Inter e Lazio sarebbe da considerare ormai un nuovo calciatore del club cinese. Mercoledì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche a Marbella, in Spagna, poi le firme sui contratti e gli annunci di rito.



L.P.