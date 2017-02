Punto Ligue 1, risultati e classifica ventitreesima giornata

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/02/2017 21:35

PUNTO LIGUE 1 23A GIORNATA / C'è il Monaco ora lassù in vetta, solitario. Germain, poi due volte Falcao: il Nizza di Balotelli è steso e staccato in classifica. E ne approfitta il Paris Saint-Germain, che non senza fatica sbanca sul campo del Dijon ed aggancia il secondo posto. Dopo i gol di Lucas e Tavares, i parigini passano con Thiago Motta e Cavani, al 22esimo sigillo. Il sentitissimo derby del Rodano va al Saint-Etienne che abbatte un Lione alla terza sconfitta in tre gare ed ora distante appena un punto.

Altro stop a sorpresa per il Marsiglia di Rudi Garcia, battuto a sorpresa dal Metz che si riporta fuori dalla zona rossa. Un gol ed un punto a testa per Bordeaux e Rennes, il Tolosa passeggia sull'Angers ora terzultimo ed il Nancy piazza il colpo sul campo del Nantes. Il Montpellier riparte finalmente grazie alla doppietta di Mounie contro il Bastia, il Caen passa all'ultimo respiro sul campo del Guingamp ed il fanalino di coda Lorient supera di misura il Lille.

RISULTATI

Metz-Marsiglia 1-0: 82' Jouffre.

Monaco-Nizza 3-0: 47' Germain, 60' Falcao, 81' Falcao.

Bordeaux-Rennes 1-1: 56' Menez (B), 69' Gourcuff (R).

Dijon-Psg 1-3: 29' Lucas (P), 31' Tavares (D), 81' Silva (P), 84' Cavani (P).

Guingamp-Caen 0-1: 90+3' Karamoh.

Lille-Lorient 0-1: 49' Aliadiere.

Montpellier-Bastia 2-1: 17' Mounie (M), 34' Crivelli (B), 64' Mounie (M).



Tolosa-Angers 4-0: 40' Delort, 56' rig. Braithwaite, 69' Trejo, 89' Toivonen.

Nantes-Nancy 0-2: 50' Dia, 64' Cetout.

Saint Etienne-Lione 2-0: 9' Monnet-Paquet, 23' Hamouma.

CLASSIFICA

Monaco 52, Psg 49, Nizza 49, Lione 37*, Saint-Etienne 36, Marsiglia 33, Bordeaux 33, Guingamp 31, Rennes 31, Tolosa 29, Nancy 27*, Lille 26, Montpellier 26, Nantes 26, Caen 22*, Dijon 24, Metz 24*, Angers 23, Bastia 22, Lorient 21.

*Una partita in meno