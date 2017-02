Calciomercato Fiorentina, l'Eintracht vuole riscattare Rebic: si tratta

06/02/2017 21:26

CALCIOMERCATO FIORENTINA REBIC / Ante Rebic ha convinto l'Eintracht Francoforte. Arrivato la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, l'esterno offensivo classe '93 sembra destinato a restare in Germania. Come riferisce 'sportmediaset.it', infatti, il club tedesco sarebbe intenzionato a riscattare l'ex RNK Spalato, ma vorrebbe strappare uno sconto rispetto ai 4 milioni di euro fissati per l'acquisto del cartellino.



L.P.