Juventus-Inter, Icardi e Perisic squalificati: sui social è rivolta!

SQUALIFICA ICARDI PERISIC / Come temevano. Il giorno dopo la sconfitta in Juventus-Inter, per i nerazzurri arriva un'altra batosta: due giornate di squalifica per Mauro Icardi e Ivan Perisic. La sentenza del Giudice Sportivo ha inevitabilmente fatto subito il giro del web e scatenato le proteste dei tifosi interisti che hanno preso d'assalto i social attaccando il direttore di gara Rizzoli.

Squalifiche:2 giornate a Perisic, 2 giornate ad Icardi, tre giornate a Samuel, laurea honoris causa a Bonucci in Scienze della Comunicazione — LoFaccioPerILTuoBene (@PierML) 6 febbraio 2017

non basta la piaga degli arbitri che abbiamo,adesso ci si mette anche il #GIUDICESPORTIVO a sanzionare 2 turni a #Icardi e #Perisic — Rey argano ⚡ (@Rey92069430) 6 febbraio 2017

#Rizzoli non vede rigori grossi come una casa, ma vede #Icardi calciare il pallone a fine partita. La #Fornero non poteva pensionare lui? — Michele Dalba (@NiceforoFoca) 6 febbraio 2017

Bonucci, atteggiamento minaccioso

GIORNATE=0

Allegri, frasi ingiuriose

GIORNATE=0

Icardi-Perisic, frasi ingiuriose

GIORNATE=2

È un #bha — Saverio (@saveriodn) 6 febbraio 2017

In solidarietà a #Icardi e #Perisic mi autodenunzio.L'ultima volta a San Siro 33 parolacce.E anche una scaccolata. #Daspo, come minimo — Paolo Maggioni (@paolomaggioni) 6 febbraio 2017

Squalificare Icardi per aver tirato la palla all'arbitro da 40 metri é come squalificare tuffatore perché gli schizzi hanno bagnato giudici — Il Sognivendolo (@sognivendolo) 6 febbraio 2017

#GiudiceSportivo Perisic e icardi sono stati squalificati per effetto del referto di Rizzoli. E un referto sul suo arbitraggio? — savino triglione (@savinotr) 6 febbraio 2017

