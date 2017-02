Milan, le scuse di Bacca: "Ho sbagliato, pagherò una cena alla squadra"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/02/2017 20:09

NEWS MILAN BACCA / In piena crisi di risultati dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia e con la zona Europa che rischia di scappare, il Milan deve fare i conti anche con il caso Bacca. Sostituito al 72' della sfida con la Sampdoria sul punteggio di 0-1 per i blucerchiati, il colombiano si è sfogato al momento del cambio. Sbollita la rabbia del momento, però, il numero 70 rossonero è intervenuto stasera in collegamento telefonico a 'Milan Tv' per porgere le sue scuse al tecnico Vincenzo Montella: "Non c'è alcun problema con il mister. È successo che mi ha cambiato e mi sono arrabbiato perché stavamo perdendo e speravo di rimanere in campo per aiutare la squadra. È stata una sua decisione, io avevo la testa calda per la partita ed è successo questo. Oggi ho parlato con lui e so di aver sbagliato. Devo rispettare le sue scelte e continuare a lavorare. Come farmi perdonare? In questo momento si sta affrontando tutta la cosa. Ho detto al mister di aver commesso un errore, ho parlato con i compagni e pagherò una cena alla squadra. L'ho deciso perché siamo una squadra unita. Mi sono arrabbiato perché so di poter aiutare la squadra e devo lavorare di più. Ora però ho la testa al cento per cento alla prossima partita".