Juventus, le scelte di Allegri per il Crotone

07/02/2017 04:11

CROTONE JUVENTUS FORMAZIONE - Si annunciano novità nell'undici della Juventus che mercoledì pomeriggio affronterà in trasferta il Crotone nel recupero di campionato. Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul turnover per la sfida in terra calabrese, concendendo un turno di riposo a qualche titolarissimo. Barzagli e Marchisio dovrebbero essere in campo dal 1', con uno tra Khedira e Pjanic almeno inizialmente in panchina. Anche Rugani e Pjaca potrebbero trovare spazio dall'inizio, mentre in attacco il principale indiziato a tirare il fiato dovrebbe essere Mandzukic. Non è da escludere neanche un cambio di modulo da parte di Allegri, con il ritorno al 4-3-2-1.

Probabile formazione (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Pjaca; Higuain.

G.M.