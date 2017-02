06/02/2017 19:46

NAPOLI TONELLI ALLENAMENTO / Ancora nulla da fare per Lorenzo Tonelli: il difensore del Napoli non ha lavorato con i compagni ma anche oggi ha svolto allenamento differenziato. L'ex Empoli dopo tre partite e due gol ad inizio anno ha saltato gli ultimi due incontri per un problema fisico.

B.D.S.