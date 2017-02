INSTAGRAM - Napoli, Ask Callejon: la domanda di un ex

06/02/2017 19:27

INSTAGRAM NAPOLI CALLEJON CANNAVARO / Paolo Cannavaro non ha mai nascosto il suo tifo per il Napoli e di non aver dimenticato il suo passato in azzurro. Il difensore del Sassuolo lo ha dimostrato anche oggi intervenendo in uno spazio dedicato ai tifosi sul profilo Instagram del club partenopeo. La società azzurro ha lanciato un 'Ask Callejon' e l'ex capitano partenopeo ha voluto fare la sua domanda allo spagnolo: "Mi vuoi sempre bene anche se non giochiamo più insieme?"

B.D.S.